Die Mannheimer Bundesgartenschau hat Schlagzeilen gemacht, weil die Macher die Kostüme einer Seniorentanzgruppe schwierig fanden. Vorwurf: Bedienen von Stereotypen. Wie die Debatte verlaufen wird? Ergebnislos natürlich.

Nach allem, was wir wissen, dürfte der Vorläufer des Kimono ursprünglich aus China kommen. Wahrscheinlich ist er ums Jahr 800 aus „Hanfu“ hervorgegangen, traditioneller chinesischer Kleidung also, die zuvor durch Gesandtschaften ins Reich der Mitte auch auf den japanischen Inseln populär geworden war. Im südchinesischen Suzhou ist im Übrigen im Sommer 2022 eine junge Frau festgenommen worden, weil sie, als Mangafigur verkleidet, einen Kimono getragen hat. Und die chinesischen Polizisten offensichtlich was gegen Japan hatten. Und nicht wussten, dass der Kimono-Vorläufer aus China kommt.

„Weltreise mit dem Traumschiff“

Dies illustriert etwas, das auch die Mannheimer Bundesgartenschau (Buga) gerade aufs Schönste gezeigt hat: Debatten über die Aneignung von Inhalten und Symbolen aus anderen Kulturen sind im Allgemeinen Chroniken des angekündigten Scheiterns. Zur Erinnerung: Die Verantwortlichen der Buga haben in der vergangenen Woche das klärende Gespräch mit einer Balletttanztruppe der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gesucht. Die im Durchschnitt schon etwas älteren Damen von der Rheinau wollten ihre Revue „Weltreise mit dem Traumschiff“ auf eine der Nebenbühnen bringen, in Kostümen, die die Verantwortlichen als klischeehaft und kulturell unsensibel empfunden haben, Kimono, Sombrero und so. Was der Mannheimer Buga immerhin eine erste Seite in der „Bild“ eingebracht hat.

Wobei man die Verantwortlichen der Bundesgartenschau ja irgendwie verstehen kann: Den Shitstorm, der da unter Umständen entstanden wäre, hätte jemand mit dem Handy den Tanz älterer weißer Damen im Sarong abgefilmt und in die richtigen Kanäle in den sozialen Medien geleitet, den wollte man sich wohl gerne ersparen. Was dann allerdings ans erste Problem rührt: Der Frage, wer sich da überhaupt aufregt, und wer wen dazu ermächtigt hat, sich im Namen anderer aufzuregen.

Weiterlesen