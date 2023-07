Wer zur Rehbergquelle bei Annweiler wandert, bekommt einen Eindruck, wie die Landschaft den Menschen formt und umgekehrt. Und er kann erahnen, wo die Probleme lauern – die mit dem Wasser in der Zukunft und die mit Schwaben, die den Trifels nicht finden.

Es darf dann fast als Symbolhandlung gelten für Klimaveränderungen und Wassermangel, für Gottes Werk und des Menschen Beitrag: Irgendjemand hat der höchstgelegenen Quelle der Pfalz vor einigen Jahren den Wasserspeier geklaut. Wundert Benjamin Seyfried, den Ersten Vorsitzenden des Pfälzerwaldvereins, Ortsgruppe Annweiler, jetzt auch nicht weiter: „Die nehmen alles mit“, sagt Seyfried, „bei uns sogar die Toilettensteine.“ – „Bei uns“, ist die Burg Trifels, in der Seyfried arbeitet, darf als einer der schönsten Arbeitsplätze der Pfalz gelten, jetzt muss er aber mal kurz unterbrechen, um Eintritt zu kassieren.

Die Rehbergquelle, die mutmaßlich höchstgelegene der Pfalz, hat inzwischen wieder einen Wasserspeier: Der Pfälzerwaldverein hat in Zusammenarbeit mit Freiwilligen und Vereinen aus Bindersbach einen installiert, und der ist diebstahlsicher. Kann das Wasser also wieder geordnet abfließen gen Tal, wo es früher mal unter anderem einen Brunnen am Kurhaus Trifels gespeist hat. Heute fließt es wohl direkt über den Bindersbach in die Queich. Und damit wenig erstaunlich letztlich in den Rhein – weil in der Pfalz eben irgendwie alles in den Rhein fließt.

Günstiger Startpunkt ist der Rehbergparkplatz direkt an der Trifelsstraße. Die Route auf dem Löwenherz-Wanderweg (drei goldene Löwen auf rotem Grund) windet sich gemächlich um den Berg, Weg Nummer 16 geht direkt hoch und ist nur für Trittsichere zu empfehlen, zur Quelle führt eine Abzweigung linker Hand.

