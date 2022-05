Mit einem großen Radlerfest in der Grenzregion werden am Sonntag vier neue grenzüberschreitende Radtouren offiziell eingeweiht. Entstanden sind die neuen Wege in den vergangenen drei Jahren in einem gemeinsamen Projekt der Verbandsgemeinden Dahner Felsenland auf deutscher Seite und Sauer-Pêchelbronn im angrenzenden Frankreich. 2,8 Millionen Euro flossen in die Anlage. Die Hälfte der Kosten trägt die Europäische Union.

Wir haben alle vier Touren getestet:

Friedens-Tour

Blaues Quadrat mit weißer Friedenstaube. Die anspruchsvolle Rundtour ist mit 48 Kilometer ausgewiesen, 600 Höhenmeter sind zu überwinden. Die Anstiege sind zum Teil lang, es braucht hier schon etwas Kondition.

Start und Ziel ist der Parkplatz am Bahnhof in Bundenthal (D). Nach einer kurzen Fahrt durch den Ort geht es gleich zur Sache, es gilt den Anstieg zum Söller zu bewältigen, das ist ein Segelflugplatz im Wald. Von dort aus geht es nochmals bergauf bis zum idyllischen Nothweiler. Über dem Ort ragt die Burgruine Wegelnburg auf, die höchstgelegene Burgruine der Pfalz.

