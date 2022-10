Schornsteinfeger sind auch Energieberater – und sie wissen, wie’s in deutschen Heizungskellern aussieht. Marco Villmann vom Landesinnungsverband macht täglich die Erfahrung, dass viele Heizungsanlagen „nicht richtig eingestellt sind, gar nicht eingestellt sind, kaputt sind“. Außerdem sind seiner Erfahrung nach viele Rohrleitungen in Heizungskellern gar nicht isoliert – was ein enormes Einsparpotenzial mit sich bringt. Villmann rät zudem zur Vorsicht beim Einsatz von Notstromaggregaten: „Es muss jedem bewusst sein, dass man ein Notstromaggregat mit Benzin oder Diesel nicht im Haus oder Keller betreiben darf.“

Das ganze Interview lesen Sie hier.