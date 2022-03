Wir sind im chinesischen Jahr des Tigers – und ausgerechnet jetzt plagen Sahib Zahnschmerzen. Also kommt der Zahnarzt zur 220-Kilogramm-Katze aus der Wildtierstation im südwestpfälzischen Maßweiler.

Sahib schläft tief und fest, die Narkose wirkt, sachte hebt und senkt sich der Brustkorb des riesigen Tiers, das auf dem OP-Tisch fixiert ist. Es geht nicht anders. Sahib ist zwar ein ehemaliger Zirkustiger, aber absolut keine Schmusekatze, und ohne Betäubung würde er den Wildtier-Zahnspezialisten Jens Ruhnau aus Kopenhagen nie so nah an sich ranlassen. Jetzt sitzt Ruhnau direkt vor dem offenen Tigermaul, arbeitet ruhig und konzentriert, gibt nur ab und zu knappe Anweisungen, ganz so, wie wenn ein Mensch operiert wird. Und auch wenn der Sibirische Tiger schläft – er ist ein gewaltiges Tier, vor dem alle im Raum ebenso gewaltigen Respekt haben. Der Tiger strahlt Würde und Erhabenheit aus, auch wenn er jetzt eher hilflos daliegt.

Weiterlesen