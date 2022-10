Aus Russland kommt kein Erdgas mehr in Deutschland an. Was bedeutet das für die Gasversorgung in der Pfalz? Die RHEINPFALZ am SONNTAG hat dazu unter anderem Experten der Pfalzgas GmbH in Frankenthal befragt. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie kommt das Erdgas in die Pfalz?

Rund 95 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs kommen aus dem Ausland über Pipelines nach Deutschland, wo es an Übergangspunkten in Fernleitungsnetze eingespeist wird. Noch 2021 kamen 50 Prozent des Erdgases aus Russland, inzwischen kommt hierzulande kein Gas mehr direkt aus Russland an. Innerhalb Deutschlands wird das Erdgas über Fernleitungspipelines transportiert. Diese werden von Versorgern wie Gascade oder Open Grid Europe betrieben. Regionale Verteilungsnetzbetreiber übernehmen das Erdgas von den großen Pipelines in ihre Netze – für die Pfalz und das Saarland ist das die Creos Deutschland GmbH (früher Saar Ferngas) mit Sitz in Saarbücken. „Wir haben die Verantwortung, die Netzstabilität aufrechtzuerhalten“, sagte eine Creos-Sprecherin der RHEINPFALZ am SONNTAG. Von Creos übernehmen nachgelagerte Verteilernetzbetreiber wie Pfalzgas, Thüga oder klassische Stadtwerke das Erdgas und transportieren es zu den Endverbrauchern.

Liegt die Pfalz am Fernleitungsnetz?

Die Fern-Pipelines MEGAL und TENP führen nicht nur durch die Pfalz, sie treffen sich sogar bei Mittelbrunn im Kreis Kaiserslautern, wo eine große Verdichterstation steht. Die Mittel-Europäische Gasleitung (MEGAL) ist Teil des europäischen Ferngasverbundsystems in Süddeutschland und führt in Ost-West-Richtung von Österreich und Tschechien nach Frankreich. Die Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) ist ein System, das in Nord-Süd-Richtung von der deutsch-niederländischen bis zur deutsch-schweizerischen Grenze führt.

Wie wird Erdgas gespeichert?

Erdgas lagert in Deutschland in riesigen Untergrundspeichern tief unter der Erde. Der einzige rheinland-pfälzische Speicher liegt auf Frankenthaler Gebiet und wird von der Enovos Storage GmbH in Saarbrücken betrieben.

Weiterlesen