Am Samstagnachmittag leitet Schiedsrichter Felix Brych das Abstiegsduell zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum. Der 47-Jährige ist einer der renommiertesten Referees, hat bislang mehr als 300 Spiele der Bundesliga gepfiffen, dazu rund 100 internationale Partien. So einer hat einiges erlebt auf den Fußballplätzen dieser Welt. Nun hat Brych ein Buch darüber geschrieben. Im Interview erinnert er sich an das von ihm gegebene Phantomtor von Hoffenheim und seine Folgen, an krasse Polizeiaktionen in Ägypten und daran, was Weltstar Lionel Messi mit ihm auf dem Rasen gesprochen hat.

