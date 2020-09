Rund 50 Menhire oder „Hinkelsteine“ sind in der Pfalz bekannt. Warum und vom wem sie errichtet wurden, ist meist unklar. Eine Reise quer durch die Pfalz führt an malerische Plätze – und zur Erkenntnis, dass jeder Ort sein Geheimnis hat.

Wir stehen erstmal im Wald

Das Schönste am Reisen ist es, nach dem Weg zu fragen. Hätte man nicht nach dem Weg gefragt, dann hätte man kein Schwätzchen mit dem netten Mann gehalten, der sich sein Häuschen auf den Heiligenmoscheler Berg über Otterberg bei Kaiserslautern gebaut hat, mitten in den Wald. Ziemlich einsam und ziemlich anarchisch das Ganze, genau so würde man selbst gerne wohnen. „Klar“, sagt der nette Mann, „hier oben stört einen keiner“, und dann erklärt er zum dritten Mal mit Engelsgeduld den Weg zum Otterberger Hinkelstein.

