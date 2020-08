Die Arbeit von Pflegekräften wird in der Corona-Krise oft öffentlich gewürdigt. Der Klinik-Alltag sieht allerdings alles andere als rosig, aus, meint jedenfalls eine Krankenschwester aus der Region: Personalmangel, Arbeitsverdichtung und Kostendruck herrsche auf den Stationen – oft zu Lasten der Patienten. Ein Augenzeugenbericht von der Pflegefront in Zeiten der Seuche. Aufgezeichnet von der RHEINPFALZ am SONNTAG.

„Wir Pflegekräfte fühlen uns zunehmend nicht mehr ernst genommen. Unserer Meinung nach ist das, was wir zu leisten haben, mit dem vorhandenen Personal nicht zu schaffen. Wir sind hier drei Examinierte auf der Station – und sollen 30 Leute waschen, Essen anreichen, Untersuchungen durchführen – wir machen ja fast alles, Blut abnehmen inzwischen auch. Wir haben einen Personalmangel auf den Stationen – und das heißt, dass wir nicht mehr so arbeiten können, wie wir möchten und eigentlich auch sollten ... Weiterlesen