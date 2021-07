Zerstörerische Fluten wie jetzt in der Eifel, aber auch Hitzeperioden mit Dürre wird es künftig häufiger geben, sagt der Speyerer Meteorologe und Gewitterforscher Ingo Bertram. Allerdings wird der Klimawandel auch manches Unwetter bremsen.

Herr Bertram, die verheerende Flutkatastrophe in der Eifel wird allenthalben als eine unmittelbare Folge des Klimawandels bezeichnet. Haben wir nun mit diesem Ereignis den Beweis, dass sich unser hiesiges Wettergeschehen ändert?Ein einzelnes Wetterereignis lässt für sich gesehen natürlich noch keine Rückschlüsse darauf zu, dass sich unser Klima grundlegend umstellt. In der Meteorologie geht es immer um Häufigkeiten. Da kann man schon sagen, dass sich extreme Wetterereignisse sehr wahrscheinlich mehren werden, auch bei uns. Das sieht man schon allein daran, wie diese Unwetterlage zustandegekommen ist.

Was ist da genau passiert?Das Tiefdruckgebiet Bernd hatte sich bereits am Montag über der Mitte Deutschlands eingenistet und kam dann über Tage sozusagen nicht vom Fleck. Auf seiner Rückseite brachte es kühle Atlantikluft in den Südwesten, an seiner Vorderseite schaufelte es sehr heiße und feuchte Mittelmeerluft nach Deutschland. Diese Luftmassen wurden dann innerhalb des Tiefs angehoben und haben sich am Dienstag und am Mittwoch an ein und derselben Stelle abgeregnet. Dass ein Tief bei uns so ortsfest ist, ist schon sehr ungewöhnlich.

Weiterlesen