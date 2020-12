Obdachlosigkeit ist ein „Alle-Jahre-wieder“-Thema für den Winter. Zurzeit wird’s allerdings nicht nur kalt – es herrscht auch eine Pandemie. Zeit, zu fragen, was Corona für Obdachlose bedeutet. Am besten fragt man dazu Obdachlose.

Auf Platte

Horst* ist hart im Nehmen, und allzu viele Blätter nimmt er nicht vor den Mund. Wir sind, wozu uns das Leben gemacht hat, in Horsts Fall: Um die fünf Jahre Platte in Speyer, inzwischen wohnt er in einer Unterkunft für Wohnsitzlose. Als er noch auf der Straße lebte, da hat man ihn gelegentlich mit Steinen beschmissen. Einmal hat jemand mit einem Luftgewehr auf ihn geschossen, die Polizei war da, nie mehr was von denen gehört. Weiterlesen