Meine Idee: Als Pendler mit dem E-Bike von meinem Wohnort in Landau-Arzheim zur Arbeit nach Ludwigshafen radeln. Vielleicht kein ganz realistisches Szenario, aber einen Versuch wert. Mich interessiert: Taugen die Radwege was? Wie lange werde ich brauchen? Reicht der Akku?

Erst mal kaufe ich mir für 15 Euro den billigsten Handyhalter für den Lenker meines E-Bikes. Ohne Radwege-App – ein „Navi“ fürs Fahrrad – will ich die Fahrt nicht wagen. Das lehrt mich die Erfahrung mit der Beschilderung der Radwege, auf denen ich sonst so unterwegs bin. Welche App nehme ich? Die Wahl fällt auf „Bikemap“, die eine Woche lang den kostenlosen Premiumzugang ermöglicht.

Der Blick auf die Route bringt Ernüchterndes. Mit dem E-Bike werde ich, egal auf welcher Route, 58 Kilometer fahren müssen. Mit dem Auto sind’s nur 49. Und zweitens führt mich die App von Landau-Arzheim erst einmal Richtung Weinstraße und Haardtrand: also in hügeliges Terrain. Dabei will ich doch schnellstmöglich in die Rheinebene kommen, wie sich das gehört für einen mittelfitten mittelalten Mitteleuropäer. Als echter Pendler ist ja außerdem das Ziel das Ziel, und nicht der Weg. Und: Ich muss den Akku schonen, damit der Strom bis zum Ende reicht. Wofür habe ich das E-Bike denn! Meine geplante Strecke ist exakt so lang wie die vom E-Bike-Computer prognostizierte Reichweite – wenn ich den maximalen „Turbo“ zuschalten will. Es wird also vermutlich knapp werden. Ich werde sparen und mich dafür mehr anstrengen müssen.

Abschnitt 1

Noch 53 Kilometer:

Der Anstieg hinter Godramstein Richtung Böchingen zieht sich. Ich bin das erste Mal in Versuchung, die Zuschaltung zu erhöhen von „Tour“, Stufe 3, auf „Turbo“, Stufe 5. Aber mit „Turbo“ geht die Reichweite auf 45 Kilometer zurück – bei 53 noch zu fahrenden. Also zurück auf „Tour“. Die Reichweite geht hoch auf 65, mein Puls auf 130. Wie sagt mein Rennradkumpel W.? Erste Getränkepause nach 20 Minuten! Bin aber erst 15 Minuten unterwegs. Mist.

