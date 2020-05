Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Heute verursachen internationalisierte Bürgerkriege das meiste Leid. Der Landauer Konfliktforscher Janpeter Schilling analysiert, wie Klimawandel und Corona-Pandemie Konflikte verschärfen. Und rät zu einer neuen Politik.

Wenn Staaten sich in Bürgerkriege einmischen

Wenige internationalisierte Bürgerkriege verursachen die meisten Toten. Gleichzeitig hat die Anzahl an bewaffneten Konflikten ohne staatliche Beteiligung – wir denken an Konflikte zwischen mexikanischen Drogenkartellen – und die Gewalt gegen Zivilisten – Stichwort Islamischer Staat – in den vergangenen zehn Jahren zugenommen. Was treibt eigentlich bewaffnete Konflikte an? Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Krieg und Frieden aus? Wie können wir mit alldem besser umgehen? Weiterlesen