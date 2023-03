„Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?“ – so lautet der Titel eines Buchs der Hirnforscherin Franca Parianen. Die Neurowissenschaftlerin hat nachgedacht über die Grundsätze des Zusammenlebens und dabei festgestellt: Unser Gehirn hat für das Verhalten unserer Mitmenschen fast immer sofort eine Erklärung parat. Und diese Erklärung ist oft auch mal falsch. Diese Erkenntnis lässt sich ganz gut übertragen –auf die Pfalz und die Pfälzerinnen und Pfälzer: Denn die Menschen zwischen Rhein und Saar sind schnell dabei mit Urteilen über all jene, die flink und fleißig im Wort sind, die also gerne viel und ungebremst reden.

„Man ist froh, wenn sie fort ist“

Für diese Folge der Serie über pfälzische Begriffe und Redensarten haben wir die „Babbelgosch“ und die „Schlawwerschnuut“ zur Debatte gestellt. „Beide reden einem des Ohr ab un widder dro“, schreiben „die Karin un die Elke vun de Haßlocher Sparkass“. Und: „Man ist froh, wenn sie fort sind“, urteilt Gertraud Hanewald aus Flomersheim über die „Schlawwertschnuut“ und die „Babbelgosch“, beides „urpfälzische Wörter“ nach Meinung der Leserin. Sie bringt also gleich mal die dunkelsten Neigungen vieler Vielrednerinnen und Vielredner ins Spiel: das Verbreiten von Gerüchten oder gar die üble Nachrede, die übrigens von der „Rätsch“ perfektioniert wurde: „Des isch e schlimmi Rätsch“ – „Hoscht schunn g’heert? Die So-un-so hot tatsächlich ...?“

