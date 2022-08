Was gilt, wo gilt es und vor allem – wie lange? Die Stottergesetzgebung zu Corona verunsichert und verhindert ein klares Konzept im Umgang mit dem Virus.

Wieder einmal muss jetzt alles ganz schnell gehen. Am Mittwoch soll das Bundeskabinett das neue Corona-Schutzkonzept von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) absegnen. Dann geht das Konzept in die Abstimmung mit den Ländern. Der Bundestag muss die neuen Regeln fürs Infektionsschutzgesetz auch noch beschließen. Das alles binnen vier Wochen, denn am 23. September laufen die befristeten Ermächtigungen der Corona-Paragrafen 28a und 28b aus.

Lauterbach nennt sein Konzept „Winterreifen“; es enthält vorbeugende Regeln wie Maskenpflicht in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und im öffentlichen Fernverkehr. Auch der „Winterreifen“ hat ein Verfallsdatum, nämlich den 7. April nächsten Jahres. Wir dürfen uns schon mal darauf freuen, dass kurz vor Ostern wieder Hektik ausbrechen wird, wie es dann wieder weitergehen soll.

Ständiges Hinterherhecheln

Wir sind im dritten Coronajahr. Wir wissen viel mehr, als wir anfangs wussten. Doch noch immer hangelt sich die deutsche Politik von befristetem Gesetz zu befristetem Gesetz, gefangen in ständigem Hinterherhecheln.

Weiterlesen