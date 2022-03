Ärger, Wut und Fassungslosigkeit führen dazu, dass Pfälzer „ebbes an sich kriechen“. Aber was ist dieses „ebbes“?

Aus Spaß ist Ernst geworden“, schreibt Klaus Kronibus aus Enkenbach-Alsenborn. „Urplötzlich steht von heute auf morgen die Welt auf dem Kopf“ und der Spruch „Ich krie (ball) ebbes an mich“, den wir in der Februarfolge zur Debatte gestellt hatten, ist für ihn zur Realität geworden: „Ich bekomme mit meinen 86 Jahren wirklich etwas an mich, nämlich Ängste“, scheibt der Leser, zum Beispiel „vor einem Flächenbrand, in dessen Sog wir geraten könnten“.

Das ist die harte Wahrheit hinter dieser Saach-blooß-Folge, in der es leider passend zur Weltlage um ein Verhalten gehen soll, das jemanden „zerknirscht“, „aufbringt“, „verärgert“ oder „enttäuscht“, wie Peter Körner aus Bad Bergzabern es formuliert. Vorweg: Es gibt noch viel mehr Redensarten, hochdeutsche wie pfälzische, die Entrüstung und Zorn zum Ausdruck bringen. Da werden Haare gerauft oder fallen gar aus, die Galle läuft über, man ärgert sich die Schwindsucht an den Hals, man kriegt das Kotzen, es fehlen einem die Worte. „Mer kinnt naus, wu kä Loch isch“, schreibt Peter Keller aus Landau. Oder man „griecht die Gääsegichter“.

Übrigens: In dieser Folge geben wir auch die Gewinner unserer Verlosung „20 Jahre Saach blooß“ bekannt.

Weiterlesen