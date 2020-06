Das hohe Gras der Wiesen ist für Rehkitze das ideale Versteck vor Räubern wie dem Fuchs. Doch sobald die Mähwerke heulen, wird die Zuflucht für die Tiere zur tödlichen Falle.

Wo ist das Kitz?

Die Rehkitzretter sind im Einsatz, und sie müssen sich sputen. Bestes Heuwetter ist vorhergesagt. In wenigen Stunden werden rotierende Messer das dichte Grün in der Niederung des Horbachs zu Fall bringen und dabei unterschiedslos durch alles sensen, was ihnen vor die Klinge gerät, durch Gras, Holz – und auch Fleisch, sollte ein Lebewesen das Pech haben, nicht mehr rechtzeitig das Hasenpanier ergreifen zu können.

