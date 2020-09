In Sachsen-Anhalt herrscht Alarm, weil in einem Fluss eine Panzerechse lauern soll. Überleben könnte so ein Tier hierzulande durchaus, meint Krokodil-Kenner Alexander Meurer. Aber wohl nur für eine Weile.

Ein Untier in der Unstrut!?

Herr Meurer, wenn Sie hören, da draußen sei irgendwo ein zwei Meter langes Krokodil aufgetaucht, sind Sie als Echsen-Experte dann alarmiert?

Nein, eher amüsiert. Verzeihen Sie meine generelle Skepsis bei solchen Nachrichten. Ich bekomme jedes Jahr mindestens eine Anfrage wegen einer angeblichen Sichtung wie aktuell in Ortenberg in Hessen oder an der Unstrut in Sachsen-Anhalt. Bisher hatte sich der Verdacht im Grunde nie bestätigt. Mal war es ein Biber, mal ein Stück Holz, einmal war es zumindest eine Bartagame.

