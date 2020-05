Es ist eine Mär, dass Deutsche die tollsten Europäer sind. Es ist ein Vorurteil, dass Italiener Geld verprassen. Es ist ein Trugbild, dass die EU unzerstörbar ist. Ein Plädoyer für den EU-Aufbaufonds.

Seid umschlungen, Millionen

Anfang April haben empörte Italiener öffentlich EU-Flaggen verbrannt. Die Hälfte des Volks, das zu den Gründern der Europäischen Gemeinschaft gehört, sprach sich in Umfragen dafür aus, die Union zu verlassen. Während Italiener ihre Väter, Ehefrauen und Freunde zu Grabe trugen, liefen Masken-Hilfen der Nachbarn viel zu schleppend an. Ende März wies dann Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Videogipfel Italiens Bitte um Geldbeschaffung per Eurobonds ab und verwies auf den Rettungsschirm ESM. Wusste sie, was sie da sagte?

