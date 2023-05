Ein Landauer Ehepaar erhält einen „Schockanruf“. Angeblich steht die Tochter nach einem Unfall mit einem Bein im Gefängnis. Die Landauer durchschauen die Masche, halten die Täter fast 40 Minuten lang am Telefon. Sie wollen der Polizei die Festnahme bei der Geldübergabe ermöglichen. Doch die Beamten tun: nichts.

Donnerstag, 4. Mai, 13.11 Uhr. Das Ehepaar Frank-Peter Heinze und Anna Kern (Namen geändert) aus Landau werkelt in der Küche, als das Telefon klingelt. Die Rufnummer ist unterdrückt. Heinze hebt ab. „Papa!“, ruft eine junge Frau, Heinze schätzt ihr Alter auf etwa 20 Jahre. Weinend und schluchzend sagt die Anruferin: „Papa, ich hatte einen Unfall!“ Heinze erkennt sofort, dass es sich um einen sogenannten Schockanruf von Betrügern handelt, die derzeit die Polizeiberichte füllen. Er reagiert spontan – und spielt mit. Er stellt sich viel älter, als er ist, und sagt erschrocken: „Ach Gott, Schatz, einen Unfall hast du gehabt!“

Sofort übergibt die Anruferin das Telefon an eine Frau, deren Alter Heinze auf etwa 40 Jahre schätzt. „Perfektes Deutsch, aber mit einem harten ,r’, also osteuropäischer Einschlag“, sagt der Landauer. Die Frau nennt einen Namen und gibt sich als Polizistin aus. Die Tochter habe einen Unfall gehabt und eine Frau totgefahren, 26 Jahre alt, im sechsten Monat schwanger, berichtet sie. „Ich habe auf tatterig gemacht“, erklärt Heinze, und habe „um Gottes willen!“ gerufen, als sei er am Boden zerstört. Während er mit der Anruferin telefoniert, gelingt es Heinze, seiner Ehefrau Anna Kern zu signalisieren, mit was er es gerade zu tun hat. Dann geht er mit dem Telefon ins Wohnzimmer. Die Ehefrau wählt in der Küche die Notrufnummer 110.

