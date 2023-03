Die öffentliche Wahrnehmung sieht so aus: Nach dem Ende der Corona-Beschränkungen nehmen Gewalt und Ausschreitungen in den Fan-Kurven der Fußballstadien zu. Stimmt das? Experten sind geteilter Meinung und sagen: Bengalos abfackeln ist nicht gleich Gewalt. An Missverständnissen und verzerrten Wahrheiten geben sie auch Politik und Polizei eine Teilschuld.

Vor dem Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr) hat die Polizei nun erneut an Vereine und Fanlager appelliert, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Aggressionen und Gewalt sollen keinen Raum haben. Erst vor wenigen Wochen gab es einen brutalen Übergriff auf Schalker Anhänger, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Auch in Dresden, Hamburg und Karlsruhe gab es zuletzt Krawallen. Die Ausschreitungen verfeindeter Lager passen in die Reihe von Vorfällen, die seit Ende der Zuschauerbeschränkungen durch die Corona-Pandemie derzeit für Aufsehen sorgen. Sieht so das neue Fußball-„Erlebnis“ aus?

Weiterlesen