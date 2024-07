Im Großhandel fallen die Preise für Solarmodule seit etwa einem Jahr stetig, momentan haben sie sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. 19 Cent beträgt laut Preisindex des Photovoltaikgroßhändlers „pvxchange“ der Großhandelspreis pro Wattpeak bei hocheffizienten Solarmodulen. Was bedeutet das für Menschen, die sich mit für eine Photovoltaikanlage interessieren? In den nächsten beiden Jahren werde sich an den Preise wohl kaum etwas ändern, sagt Wolfgang Müller, Vorsitzender des Landesverbandes Solarenergie Rheinland-Pfalz. Warum er das so sieht, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG:

Photovoltaik: Was fallende Preise für den Markt in der Region bedeuten