Der „Stampes“ aus „Grumbeere“ und „Gelleriewe“ steht weit oben auf dem Pfälzer Speiseplan. Und der Name beweist, dass in der Pfälzer Küche die Liebe zum Kochen auch die schicksten Tellertrends in den Schatten stellt.

Ja, wir haben in ein Wespennest gestochen, als wir in der jüngsten Folge unsere Serie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten den (oder seltener: das) „Stampes“ zur Debatte gestellt haben. Es handelt sich dabei nämlich, wie wir jetzt gelernt haben, um ein Leibgericht vieler Pfälzerinnen und Pfälzer, das Erinnerungen und Sehnsüchte weckt – und außerdem die Fantasie anregt.

Starten wir mit dem Namen. Im Hochdeutschen haben sich, vor allem wenn es um die Kartoffel geht, die Begriffe Kartoffelbrei, Kartoffelmus oder Kartoffelpüree durchgesetzt, wie Reinhard Hartmann aus Kaiserslautern erklärt. Das sind Begriffe, die – kulinarisch ganz modern – das Endprodukt hervorheben und dessen schicke Textur benennen. Im Dialektwort dagegen hat sich tapfer der Produktionsprozess erhalten, man könnte auch sagen: die Liebe zum Kochen selbst. „Stampes“ oder „Schdambes“ kommt jedenfalls eindeutig von „stampfen“, weil genau das mit dem Gemüse bei der Zubereitung passiert. Es wird zerdrückt, gestampft, gepresst – und zwar häufig „middem Stamper“, wie Peter Grill aus St. Julian schreibt.

