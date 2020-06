Vor drei Wochen fuhr ein Franzose durch unsere Wohnstraße im elsässischen Weißenburg. Fahrig kurbelte er das Fenster runter und rief aufgeregt in den Vorgarten, ob jemand einen Schleichweg über die Weinberge kenne. Er wolle rüber, sofort. Seine in der Pfalz lebende Mutter hatte ihn angerufen. Sie müsse bald ins Krankenhaus, sie brauche ihn an ihrer Seite. Bundespolizisten an der Grenze wiesen ihn ab – er konnte kein Attest über die Hilfsbedürftigkeit der Mutter vorweisen.

Grenze kann wehtun, sie kann durch eine Lebenssituation schneiden wie Stahl. Ich hatte das fast vergessen in den letzten Jahren, so wie es viele Süd- und Südwestpfälzer, viele Elsässer und Lothringer vergessen hatten. Seit gut 35 Jahren lebe ich, eine gebürtige Pfälzerin, im Elsass. Mein Mann stammt aus Paris. Hiwwe, driwwe, alles ist irgendwie dehääm. War es. Bis zum 11. Marz. Weiterlesen