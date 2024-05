Der 68. Eurovision Song Contest steigt unter dem Motto „United by Music“ in Malmö. Das Finale wird am Samstag, 11. Mai, gefeiert. Ausgestrahlt wird die Show ab 21 Uhr live im Ersten. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Schweden als Gewinnerland sind direkt fürs Finale qualifiziert. Dazu kommen je zehn Länder aus den beiden Halbfinals am Dienstag und Donnerstag.

Lasagne oder Latin? Lach- oder Krachnummer? Wer wird den ESC gewinnen? Eine Prognose.

Italien: Mambo Italiano

Schon allein für ihren Namen sollte sie Punkte bekommen: Angelina Mango. Die 23-Jährige vertritt Italien beim ESC, nachdem sie das traditionsreiche Sanremo-Festival gewonnen hat. „La noia“ heißt ihr Song, zu dem man einfach nur im Pailletten-Fummel tanzen möchte. Er ist radiofreundlich und verbindet italienische Arrangements mit Elementen der aus Kolumbien kommenden Musikrichtung Cumba. Latin-Vibes aus Italien – molto interessante. Und noch dazu ist Angelina Mango auf der Bühne eine echte Powerfrau. Wow. Besser als Pasta. Basta.

