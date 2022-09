Was im Winter gerade auf ärmere Menschen zukommen wird, ist noch kaum absehbar – bei explodierenden Energiepreisen und einer Inflation auf Rekordniveau. Ein Rundgang durch die Ludwigshafener Gartenstadt erlaubt eine Momentaufnahme.

Sie schläft schon lange nicht mehr gut, die freundliche Frau um die 40, die mit ihrem älteren Fahrrad vor dem älteren Wohnblock in der Ludwigshafener Ernst-Reuter-Siedlung steht. 56 Euro pro Monat an Stromkosten, klingt erst mal nicht so viel, aber „viel“ ist eben relativ: „Ich lebe von meinen Ersparnissen“, sagt die nette Frau, und die sind endlich, wie alles im Leben.

Gesundheit beispielsweise: Die nette Frau verdient nicht viel, und momentan ist sie auf Krankengeld, um die 60 Prozent vom Bruttolohn nach Abzug der Sozialbeiträge, im Bus auf dem Weg zur Arbeit ist sie gestürzt. „Viel einsparen kann ich nicht mehr“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, weil sie Angst hat, dass die Polizei vorbeikommt, wenn sie öffentlich Kritik äußert. In ihrem Haus versucht sie, der Nachbarschaft zu helfen, fragt bei älteren Damen nach, ob sie ihnen etwas einkaufen könne. Stößt wohl auf überschaubare Resonanz. „Wir Deutsche halten nicht mehr zusammen“, sagt die nette Frau, vor über 20 Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Paradox, vieles, aber so ist es eben: Kleines Lagebild vom Frontabschnitt derer, die das Gefühl haben, dass bei ihnen langsam die Lichter ausgehen, im Herbst des Jahres 2022.

Sie ist ein gutes Gebiet dafür, die Ernst-Reuter-Siedlung und Gartenstadt in Ludwigshafen: Sie erlaubt so etwas wie einen Querschnitt durch den sozialen Baumkuchen, also eher die unteren vier Fünftel vom sozialen Baumkuchen: Villenviertel und stramm nach oben sanierte Gründerzeitblocks mit hohen Stuckdecken gibt’s hier keine.

