Werdende Eltern stehen vor der Wahl: Soll das Kind lieber einen klassischen Vornamen bekommen oder einen ungewöhnlichen? Einen oder mehrere? Eine Forscherin gibt Tipps.

Gabriele Rodriguez ist Philologin und Romanistin und arbeitet seit 27 Jahren bei der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. Ihr Spezialgebiet sind Vornamen – sind Eltern oder Standesämter unsicher, ob ein Name vergeben werden kann, wenden sie sich an die Forscherin.

Frau Rodriguez, ein Name weckt immer Assoziationen und Erwartungen an die Persönlichkeit und die Eigenschaften seines Trägers. Kann der Name über Erfolg oder Misserfolg im Leben mitentscheiden?Zum Teil ist das so – leider. Die Wahrnehmung von Vornamen hat sich verändert, es sind viele Vorurteile entstanden. Betroffen sind davon meist ausländische Namen, insbesondere englische oder solche aus dem türkischen oder arabischen Raum. Und Namen, die in der DDR gerne vergeben wurden, wie Ronny oder Peggy. Mit Vorurteilen haben die Namensträger oft schon in der Grundschule zu kämpfen, die Kinder müssen sich doppelt beweisen.

Das heißt, Justin gilt schneller als doof oder als Problemkind als zum Beispiel Maximilian oder Constantin?Ja. Für eine Studie wurden Bewerbungen mit identischen Lebensläufen verschickt, der einzige Unterschied bestand im Vornamen. Das Ergebnis: weiterlesen