Hat der Mohr seine Schuldigkeit getan? Sollen Straßen seines Namens ebenso der Vergangenheit angehören wie vielleicht niedliche, aber abwertende Symbole aus der Kolonialzeit? Die Namensforscherin Rita Heuser unterstützt diese Forderung vehement. Sie sagt: Auch früher schon wurde geändert, was nicht mehr in die Zeit passte. Warum soll das heute so schwer sein? Ein Interview.

Frau Heuser, „es ging spazieren vor dem Tor ein kohlpechrabenschwarzer Mohr“. Erkennen Sie das Zitat?Natürlich, wer kennt es nicht? Das ist aus dem „Struwwelpeter“, die Geschichte von den schwarzen Buben.

Stimmt genau. Vier Bengel machen sich über einen dunkelhäutigen Knaben lustig und werden dafür bestraft. Der Begriff Mohr ist zwar altertümlich, aber in diesem Zusammenhang ist doch alles in Ordnung damit.Finden Sie wirklich? Ja sicher, die Jungs werden bestraft. Doch auf welche Weise? „Bis über den Kopf ins Tintenfass, tunkt sie der große Nikolas.“ Sie werden geschwärzt, „viel schwärzer als das Mohrenkind“. Da schwingt eindeutig mit, dass Schwarz schlechter oder weniger wert ist als Weiß. Mohr mag heutzutage verniedlichend klingen. In dem Begriff steckt jedoch eine grobe Abwertung aller Menschen dieses Aussehens, und das ist auch heute noch spürbar.

Da kann ich ja froh sein, dass ich nicht mit Nachnamen Mohr heiße. Am Ende müsste ich mich noch umbenennen.Abgesehen davon, dass das Umbenennen nicht so einfach ist, begehen Sie jetzt einen Fehler, den viele machen ...

Weiterlesen