Die Regierungsweise des mächtigsten Staatsmanns der Welt grenzt an einen Putschversuch gegen die Demokratie. Doch Achtung: Wäre Donald Trump endlich weg, wäre Amerika nicht geheilt.

Für ihn ist alles Krieg

Der Mann, der sein Land mit Mauern abschotten will, hat einen neuen Metallzaun hochziehen lassen: Es klafft ein Niemandsland zwischen dem Grundstück des Weißen Hauses und einer zweiten Schutzbarriere. Donald Trump hat den neuen Zaun befohlen. Als nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten die landesweite Protestwelle auch in Unruhen umschlug, verschanzte sich der 45. Präsident der Vereinigten Staaten und flüchtete in einen Bunker.

