Manche Bäcker im Land haben zu kämpfen – wegen Energiekosten, Fachkräftemangel und zu schmalem Ertrag. Wolfgang Schmidt hat eine gut gehende Bäckerei in Dreisen im Zellertal – aber er weiß auch, woran viele seiner Kollegen zu kauen haben.

Es ist gegen vier Uhr morgens und der Ofen spinnt. Aber vielleicht spinnt der Ofen ja auch gar nicht, sondern er will bloß höflich sein und das Thema „Energieabhängigkeit des Handwerks“ illustrieren. Jetzt, wo mal einer da ist und zusieht. Wie auch immer: Der Ofen hat sich abgemeldet, Wolfgang Schmidt tippt auf Probleme im Stromnetz, eine Phase in der Steuerungselektrik blinkt blau vor sich hin, als sei sie am Japsen.

Kein Totalschaden jetzt, das mit dem Ofen: Geheizt wird er mit Öl und aufgeheizt ist er schon, und dass die Temperatur im laufenden Backbetrieb langsam abgesenkt wird, das ist Standardverfahren. Es wird also Brot geben heute in Dreisen im Zellertal und in den Filialen in Kerzenheim und Ebertsheim. Es hat also wieder eine Klippe umschifft, das deutsche Handwerk. Und wer im Handwerk zurzeit welche Klippen umschifft und welche Auswirkungen es haben könnte, wenn das deutsche Handwerk auf den Klippen scheitert, dafür bieten gerade Bäcker gutes Anschauungsmaterial.

„Da sind die Leute im Ort dankbar“

Das wird schon deutlich, wenn man morgens um 3 Uhr bei der Bäckerei Schmidt in Dreisen vorbeischaut und Wolfgang Schmidt bei der Tagesvorbereitung beobachtet. Der Seniorchef steht gerade vorne im Laden und bereitet belegte Brötchen vor – wenn er das tut, dann müssen die Verkäuferinnen das nicht machen und können etwas später anfangen.

