Der NFL-Profi Phillip Adams hat sechs Menschen getötet und sich selbst. Nun zeigen Untersuchungen, dass er an einer Gehirnerkrankung litt – wie viele Footballspieler, weil sie ständig mit den Köpfen zusammenstoßen. Das wirft Fragen auf: Gibt es da einen Zusammenhang? Was macht der Sport aus den Menschen? Und wie lassen sich solche Dramen künftig verhindern? Ein Hintergrund.

Die 68-jährige Ann McKee ist Neuropathologin an der Boston University und leitet dort das Zentrum für Chronisch-traumatische Enzephalopathie, kurz CTE. Die degenerative Nervenkrankheit beschäftigt sie seit vielen Jahren. Das Gros ihrer Arbeit umfasst ehemalige Football-Spieler. 2017 hatte McKee 111 Gehirne von einstigen NFL-Profis untersucht – nur einer hatte kein CTE. Die Spieler waren im Alter von 23 bis 89 Jahren, spielten auf allen Positionen. Am häufigsten betroffen waren Linebacker (44), am geringsten Punter und Place-Kicker, die lediglich in den so genannten Special Teams zum Einsatz kommen.

Zahlreiche Gehirne sind auf Wunsch der Verstorbenen oder deren Familien zu Ann McKee nach Boston geschickt worden. In der Hoffnung, dass ihre Untersuchungen das bestätigen würden, was viele vorher aufgrund der Verhaltensveränderungen, der plötzlich auftretenden, unerklärbaren Aggressionen oder auch des zunehmenden Gedächtnisverlustes schon vermutet hatten, was aber eben ohne eine Obduktion nicht nachweisbar ist: CTE.

