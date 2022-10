Die Fußball-WM in Katar steht vor der Tür. Das Turnier ist umstritten, dem Gastgeberland schlägt breite Abneigung entgegen. Doch viele Menschen möchten sich nicht auf das politische System reduzieren lassen.

Eine davon ist die 24-jährige Leichtathletin Mariam Farid. „Seit Jahren verlangt man in Europa, dass wir uns hier in Katar öffnen und dass wir Fortschritte erzielen sollen“, sagt sie, „wenn wir dann Reformen durchsetzen, will das leider fast niemand anerkennen.“ Sie möchte sich für einen differenzierten Blick auf das Land starkmachen. Gleichwohl: Im Demokratieindex des Magazins „Economist“ belegt Katar von 167 bewerteten Staaten Rang 114. Solche Zahlen haben in Europa die Abneigung gegenüber Katar geschürt.

