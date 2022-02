Das Leben kann einem schon mal als Kette von Fehlleistungen erscheinen: Da wird ins Klo gegriffen, an die Wand gefahren, die Rechnung ohne den Wirt gemacht und – auf gut Pfälzisch – „de Flicke newers Loch g’setzt“. Wir klären heute, was es mit diesem pfälzischen Spruch auf sich hat.

„De Karl, johrelang uff Brautschau. Kä Mädel, kä jungi Fraa hot ihm gebasst; immer hot er was auszusetze g’hatt“, schreibt Rosemarie Mathes aus Germersheim. „Awwer irchendwann hot er dann doch was Bassendes g’funne un hot g’heirat. Anfangs war alles schä und gut, Geturtel und Geschmus, doch wie dann de Alldach kumme isch, hot sisch ’s Blättel gewend, nur noch dischbediere und hännle. Dann isch’s em Karl ball klar worre, dass er de Flicke newers Loch gsetzt hot.“ Bei Eleonore Winkler aus Speyer ist es in einem vergleichbaren Fall ein junger Mann, der unbedingt eine reiche Frau heiraten wollte und am Ende merkt, dass diese „doch kein goldenes Ärschel“ hat. Beide Geschichten belegen: Der Spruch aus dem Berufsleben der Flickschneider und Flickschuster steht inzwischen ganz allgemein für eine Fehlentscheidung.

