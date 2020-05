Die Corona-Krise verschärft die Situation von armen Familien. Sie erzeugt aber auch Aufmerksamkeit für ein Problemfeld, das normalerweise selten im Fokus steht. Wir haben bei einer Familienberatung im Freien zugeschaut. Und wir haben nachgefragt, was jetzt zu tun ist.

Bündiger als Frau Wagner* (*Name geändert) kann man es wohl nicht auf den Punkt bringen, das Spannungsfeld von Armut und Corona – und sei es notgedrungen am Rande des Fahrradwegs um den Ludwigshafener Wittelsbachplatz. Frau Wagner, die auf Hartz IV ist, normalerweise einen Nebenjob als Hauswirtschafterin hat, und dem zurzeit nicht nachgehen kann, weil die Einrichtung, in der sie arbeitet, aus Pandemiegründen geschlossen hat. „Ich verdien’ ja nicht viel“, sagt Frau Wagner, und muss dabei aufpassen, nicht von einem Radfahrer umgesemmelt zu werden, „aber ich denk’ mir: besser als nichts.“ Weiterlesen