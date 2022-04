In der Pfalz kann man inzwischen an einigen Orten Lama-Wandertouren buchen. Mit den Paarhufern, Verwandten der Kamele, durch den Forst zu laufen, soll entspannen und ein ungewöhnliches Naturerlebnis bieten. Wir haben den Selbstversuch gewagt.

Der Satz wollte schon immer mal raus, und endlich ist so weit: Mein Lama macht Sachen, und vielleicht ist es defekt. Lama kaputt also, vielleicht jedenfalls. Ansonsten: Schöner Vorfrühlingstag, kühl, aber mit viel Sonne, Waldweg kurz vorm Felsen Asselstein bei Annweiler. Die Gruppe, elf Lamawanderer nebst Lamas und Führerin Lisa, die Gruppe also ist schon wieder 50 Meter weiter. Kein Ding: Das Feld von hinten aufzurollen klappt inzwischen ganz gut. Gezwungenermaßen. Was jetzt wahlweise an einem Reporter liegt, der vom ordnungsgemäßen Führen eines Lamas so viel Ahnung hat wie vom Navigieren eines atomaren Unterseeboots. Oder an einem Lama, das halt einfach mal in die Werkstatt müsste. Momentan macht das Lama jedenfalls etwas, das noch kein anderes Lama unserer Wandergruppe gemacht hat: Es legt sich hin und wälzt sich im Sand.

Das Lama heißt Adelgunde, und ich habe beim Führen des Lamas so ziemlich jeden Kniff angewandt, der von einem im Lamaführen gänzlich unbeleckten Vorderpfälzer billigerweise zu erwarten ist: Gibt halt wenig Lamas in Ludwigshafen, und wenn doch, kennt man sie nicht. Jetzt liegt Adelgunde also flach, und der Rest der Gruppe lacht sich schlapp und ich seufze und schaue nach oben, wo sich zwischen lichten Baumkronen eine matte Vorfrühlingssonne an einen blassen Himmel malt, und ich denke an die Worte von Rudolf Klotz. „Lamas sind vom Wesen her immer freundlich“, hat er gesagt. Um das klarzustellen: Adelgunde ist kein schlechtes Lama. Sie ist halt bloß un-glaub-lich stur. Nun gut: In der Hinsicht haben wir uns gesucht und gefunden.

