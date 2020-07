In der Nacht vom 18. auf den 19. März passieren 13 Militärtransporter die Via Borgo Palazzo im Zentrum Bergamos. Ein Anwohner wird durch den Motorenlärm wach. Er macht das Foto von dem Leichenkonvoi der italienischen Armee. Am nächsten Tag geht es um die Welt. Pfarrer Don Mario Carminati redete mit den Toten, die auf dem Boden seiner Kirche lagen. In Carminatis Kirche San Giuseppe vor den Toren Bergamos erinnern heute nur noch Flecken auf dem Marmorboden an die im Kirchenschiff zwei Monate lang gestapelten Särge mit den Corona-Toten. Die Armee habe den Marmor dreimal mit Desinfektionsmitteln geschrubbt, erzählt der Pfarrer. Carminati hat die Fotos der Namensschilder von 270 Särgen gespeichert. Er kann so jetzt Angehörigen Auskunft geben. Viele in der Region treibt die Frage um, ob auch ihre Eltern oder Großeltern tagelang auf dem Kirchenboden lagen, bevor Lastwagen sie wie eine Ware quer durch Italien zu noch nicht ausgelasteten Krematorien fuhren.

Weiterlesen