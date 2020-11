Schwere Verläufe von Covid-19 fordern Ärzten und Pflegekräften alles ab. Ein Ort, an dem um das Leben der Patienten gerungen wird, ist die Medizinische Intensivstation des Klinikums Ludwigshafen.

Vor der Bürotür von Sascha Titz im Klinikum fiepst es, es blurbst, klöngt, pingt. Immerzu macht sie Geräusche, die Medizinische Intensivstation des Städtischen Klinikums in Ludwigshafen. In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete das System, das all die Apparate überwacht, gut 1600 Alarme. Mal sackt der Sauerstoffgehalt im Blut eines Patienten ab, mal geht ein Kontakt verloren. Titz kann die Signale allein vom Hören unterscheiden, natürlich. Er leitet die „Med-Intensiv“, seit 18 Jahren arbeitet er hier.

