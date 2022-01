Ich liebe meine Selly. Sie zeigt mir jeden Tag, wofür ich da bin.“ Die Frau, lange graue Haare, Falten, streicht ihrem Mischling sanft übers Fell. Sie trägt Kapuze, tief ins Gesicht gezogen. Es ist kalt draußen. Der Regen hat den dünnen Stoff ihrer Jacke dunkel gefärbt. Die Pfälzerin wartet in der Schlange vor dem Landauer Tierheim „Maria Höffner“. Fast flüsternd, mit Tränen in den Augen sagt sie: „Ich schäme mich so, hierher zu kommen. Aber meine Rente reicht nicht für uns zwei.“

Hierher, das ist die Tiertafel: eine Anlaufstelle für bedürftige Tierhalter. Statt Lebensmittel für Herrchen oder Frauchen gibt es Futter für Vierbeiner – und andere Dinge des täglichen Haustierbedarfs: Transportboxen, Decken oder Körbchen beispielsweise. Initiator ist der Tierschutzverein Südpfalz, der auch das Tierheim betreibt.

Gerade für ältere und sozial schwache Menschen bilden Tiere oft die einzigen sozialen Kontakte. Und dennoch: Bei Behörden gelten sie nicht als Familienmitglieder. Halter bekommen keine Sozialhilfe, für das, was sie oftmals noch vor dem Absturz rettet. Und nur in wenigen Fällen erlassen Kommunen Bedürftigen aus Kulanz die Hundesteuer.

Weiterlesen