Übergriffe gegen Wohnungslose sind gerade wieder in den Schlagzeilen – beispielsweise wegen der Tötung eines 31-jährigen Wohnsitzlosen in Dortmund. Die Angst vor Gewalttaten ist beim Leben auf der Straße allerdings allgegenwärtig.

Zum Thema „Gewalt gegen Obdachlose“ könnte man nun beispielsweise Heiner* (*Name geändert) fragen. Dessen Schlafsack und Kleidung hat irgendwer vor zwei Jahren mit Terpentin übergossen, da hat er irgendwo in den Rheinauen Platte gemacht und geschlafen. Und als er dann am nächsten Morgen in die Stadt gekommen ist, an die „Soziale Anlaufstelle Speyer“, die sich um Obdach- und Wohnsitzlose kümmert, da war er mit den Nerven am Ende. Stefan Wagner, der Gründer der Einrichtung, erinnert sich daran.

Vielleicht wollte da jemand einen außerordentlich schlechten Scherz machen oder Heiner von seiner Schlafstätte vertreiben. Vielleicht war die Geschichte wesentlich ernster, und jemand stand in der Tat kurz davor, den schlafenden Heiner anzuzünden, versuchte Tötung also, irgendwo im Rheinauenidyll. Vielleicht also könnte Heiner also etwas dazu sagen, aber Heiner kann nichts mehr sagen: Am 31. Dezember ist er gestorben, Grippe und dann eine Herzmuskelentzündung, sagt Wagner.

Heiner war ein Guter, sagt René, der ab diesem Vormittag vor der „Anlaufstelle“ seinen Kaffee trinkt, selbst seit über zwölf Jahren obdachlos, René. „Wir haben uns immer gegenseitig geholfen“, sagt er. Heiner also ist mit 61 Jahren gestorben, am Leben im Freien – und deswegen kann er seine Geschichte nicht mehr erzählen, eine Geschichte, die wie jedes Leben einzigartig und doch irgendwie symptomatisch ist.

Weiterlesen: Gewalt gegen Obdachlose: Schutzlose Leben