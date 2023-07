Man merkt es nicht nur, aber ganz besonders, an heißen Sommertagen: Wasser ist Leben und Wasser kann ein wahrer Segen sein. Nachdem die RHEINPFALZ am SONNTAG gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern schon die Lieblingsbäume in der Pfalz und die schönsten Aussichtsbänke gesucht haben, wollen wir heute wissen: Was ist Ihr liebstes Pfälzer Gewässer? An welchen See, Teich, Bach oder Fluss zieht es Sie an einem heißen Tag – oder an einem Tag, an dem Sie einfach mal in der Natur und am Wasser die Seele baumeln lassen wollen? Unsere Leseraktion geht so: Schicken Sie uns Ihr schönstesFoto Ihres liebsten Gewässers und erzählen Sie uns kurz Ihre Geschichte dazu: Was verbindet Sie mit dem Rhein, der Pfrimm, dem Eiswoog, dem Seewoog, dem Baggersee in Jockgrim, der Lauter, dem Clausensee oder dem Hilschweiher? Schicken Sie Ihr Foto an ras-aktion@rheinpfalz.de oder an RHEINPFALZ am SONNTAG, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen (bis 24. Juli), Kennwort „Lieblingswasser“. Die schönsten Fotos werden veröffentlicht, und unter allen Einsendern verlosen wir drei „Uffbasse“-Badetücher.