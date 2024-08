Leo Neugebauer hat beim Zehnkampf am Samstagabend die Silbermedaille gewonnen. Gold ging an den Norweger Markus Rooth, Bronze an Lindon Victor aus Grenada. Neugebauer war als Erstplatzierter in den zweiten Wettkampftag gestartet, hatte sich dann aber beim Stabhochsprung und beim Speerwurf einen Rückstand eingehandelt. Beim abschließenden 1500-Meterlauf kam er hinter seinen Konkurrenten ins Ziel