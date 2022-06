Ein größerer Netzausfall hat am Freitag und Samstag in Speyer und mehreren Umlandgemeinden Kunden der Firmen Kabel Deutschland und Vodafone Probleme bereitet. Betroffen war unter anderem das Kabelfernsehen und das Telefon. Wer bei Vodafone auch einen Internetvertrag hat, hatte zeitweise überhaupt kein Netz. Erst am Samstagnachmittag war dieses für die meisten Kunden wieder verfügbar. Diese informierten sich zum Teil bei Facebook und in Internet-Foren gegenseitig über den Stand der Dinge. An der Information seitens des Anbieters gab es Kritik. „Man wird nach Eingabe der Kundennummer nur mit einer Computerstimme auf die bekannte Problematik im Anschlussbereich hingewiesen und um Geduld gebeten, da mit Hochdruck daran gearbeitet würde“, so ein Nutzer. Später gab es dann seitens des Unternehmens den Eintrag, dass ein Kabelbruch mit 216 Fasern die Ursache sei.