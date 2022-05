Schwere Schäden an einem Neubau hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Homburg verursacht. Laut Polizei wurde in dem noch nicht fertiggestellten Mehrfamilienhaus in der Entenmühlstraße eine Wasserleitung im Dachgeschoss durchtrennt. Dadurch sei das ganze Gebäude regelrecht vollgelaufen.

Der Täter kam laut Polizei vermutlich durch die Eingangstür in das Haus. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06841/1060 bei der Homburger Polizei zu melden.