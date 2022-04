Ob Weinfest, Kerwe, Weihnachtsmärkte – wer Feste organisiert und dabei nicht nur an die Gäste, sondern auch an die Umwelt denken möchte, kann neuerdings auf einen Leitfaden zurückgreifen, der für Veranstaltungen an der Deutschen Weinstraße erstellt wurde. Darauf verweist Nadine Schubert, die beim Verein SÜW tätig ist und für das Thema als Projektleiterin fungiert. Hintergrund ist, dass die Deutsche Weinstraße 2020 als „Nachhaltiges Reiseziel“ ausgezeichnet wurde und sich seitdem um eine nachhaltige Tourismusentwicklung in der Region bemüht wird. Bei nachhaltigen Festen wird darauf unter anderem geachtet, Ressourcen zu schonen, entstehenden Müll auf ein Minimum zu reduzieren und Produkte, die benötigt werden, aus der Region zu erwerben. Der Leitfaden versteht sich als Arbeitshilfe und Inspirationsquelle, sagt Schubert. Insgesamt werden neun zentrale Handlungsfelder erläutert, die zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Veranstaltung führen können. Der Leitfaden kann im Internet abgerufen werden. Darüber hinaus gibt es weiterführende Informationen online unter www.deutscheweinstrasse-pfalz.de/nachhaltigkeit.