Der 1. FC Kaiserslautern hat Innenverteidiger Robin Bormuth vom Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn ausgeliehen. Der 26-Jährige war erst in diesem Sommer nach Ostwestfalen gewechselt. Davor hatte er zwei Jahre beim Karlsruher SC unter Vertrag gestanden, die Saison 2021/22 jedoch weitgehend verpasst. Aufgrund eines Jochbeinbruchs und einer Verletzung am Sprunggelenk fehlte er aus gesundheitlichen Gründen an 16 Spieltagen. Ferner stand er einige Male nicht im Kader. In Summe verbuchte Bormuth acht Einsätze. In der vorangegangenen Spielzeit war er allerdings eine Stammkraft der Badener. Für Fortuna Düsseldorf stand Bormuth in zwei Runden 13-mal in der Bundesliga auf dem Rasen. Mit den Rheinländern wurde Bormuth in der Spielzeit 2017/18 gemeinsam mit Jean Zimmer Zweitligameister.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen sagte: „Mit Robin Bormuth ist ein gestandener Zweitligaprofi kurzfristig auf den Markt gekommen, der über viel Erfahrung verfügt und von der Größe und Körperlichkeit optimal in unser Anforderungsprofil eines Innenverteidigers passt. Er hat uns in den Gesprächen auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt und wir sind sicher, dass er sich in unser Kollektiv eingliedern und die Qualität und den internen Konkurrenzdruck erhöhen kann.“