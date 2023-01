Hikmet Ciftci ist nach Mike Wunderlich der zweite Profi, der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern in diesem Winter verlässt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zu Göztepe Izmir, dem Tabellenelften der zweithöchsten Spielklasse der Türkei. Bei dem Erstliga-Absteiger trifft Ciftci unter anderem auf den früheren Kaiserslauterer Lukas Gottwalt, der seit Sommer in der westtürkischen Millionenstadt spielt. Ciftci steht seit Sommer 2020 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag und lief in diesem Zeitraum in 75 Pflichtspielen für die Roten Teufel auf.