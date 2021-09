Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist auch im September leicht zurückgegangen. Zudem verzeichnete die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit eine unverändert hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Im September waren rund 104.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Das waren 6200 Personen oder 5,6 Prozent weniger als im August und 18.300 Menschen oder 14,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im September 2019 und damit vor der Corona-Pandemie wurden 95.500 Arbeitslose gezählt, das waren 8700 Personen oder 8,4 Prozent weniger als in diesem Monat.

Die Arbeitslosenquote betrug im September 4,6 Prozent nach 4,9 Prozent im August und 5,4 Prozent vor einem Jahr. Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 13. September.