Bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern ist ein 62-Jähriger am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen in Richtung Mannheim unterwegs, als der Fahrer eines Sattelzuges ihn nach einem Überholvorgang von der Fahrbahn drängte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto des Mannes sei daraufhin ins Schleudern gekommen, gegen die Mittelleitplanke geprallt und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. Der Mann sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.