Nach dem Fund einer Leiche bei Überherrn im Saarland geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Es handele sich um eine tote Frau, die in einem Waldstück am Samstagnachmittag von Spaziergängern entdeckt worden sei, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Noch sei unklar, ob der Fundort der Toten im Kreis Saarlouis auch der Tatort gewesen sei. Das werde derzeit geprüft. Möglicherweise sei die Tat gar nicht im Saarland begangen worden, sagte er. Zur Identität der Frau konnte er keine Angaben machen. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.