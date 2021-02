Der Mann, dessen sterbliche Überreste am Abend des 19. Januar gemeinsam mit denen von zwei Kindern in einem ausgebrannten Kleinwagen auf einem Parkplatz an der B 37 in der Nähe des Saupferchs zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) gefunden wurden, hat offenbar die beiden Kinder und sich selbst getötet. Davon geht die Staatsanwaltschaft Frankenthal aus.

Wie Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage sagte, kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Eine Abschiedsnachricht, die zeitversetzt nach der Tat bei der getrennt lebenden Ehefrau des 34-Jährigen einging, bestätigte laut Ströber einen entsprechenden Verdacht der Ermittler. Letzte Klarheit über die Identität der Toten brachte eine DNA-Untersuchung. Demnach handelte es sich bei dem dreijährigen Jungen und dem fünfjährigen Mädchen, die tot in dem Wagen gefunden wurden, um die Kinder des 34-Jährigen. Der Mann wohnte zuletzt im Rhein-Pfalz-Kreis.

Die drei Menschen starben nach Erkenntnissen der Ermittler an einer Kohlenmonoxidvergiftung infolge des Brands. Ein weiteres toxikologisches Gutachten soll klären, ob die Kinder vor einem Tod beispielsweise mit einem Medikament ruhiggestellt worden waren. Das Ergebnis steht laut Ströber noch aus.

Hinweis:

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme in Fällen von besonders öffentlichem Interesse. Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).